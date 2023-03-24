Двое жителей Донецка пострадали от подрывов на противопехотных минах «Лепесток»

Ранены мужчины 1976 и 1982 годов рождения. Фото: ТГ/Кулемзин

В Донецке в течение прошлого дня двое мирных жителей пострадали при детонации противопехотных фугасных мин «Лепесток». Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что инциденты произошли в Куйбышевском и Кировском районах, где были ранены мужчины 1976 и 1982 годов рождения.

- Будьте осторожны, смотрите под ноги при ходьбе, информируйте детей об опасности! При обнаружении взрывоопасных предметов звоните по телефону 101, - призвал горожан мэр.

Градоначальник также уточнил, что в поселке Еленовка под Донецком получила ранение женщина 1966 года рождения. Мирная жительница пострадала в результате обстрела ВСУ.

Напомним, ранее сообщалось, что на украинских противопехотных минах «Лепесток» с прошлого лета подорвались 100 мирных жителей ДНР. Трое человек от полученных травм скончались.

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