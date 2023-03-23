На украинских противопехотных минах «Лепесток» с лета подорвались 100 мирных жителей ДНР

«Лепесток» имеет два окраса: зеленый делает мины малозаметными в траве, а коричневый - на грунте. Фото: ТГ/Кулемзин

В ДНР на украинских противопехотных минах «Лепесток» с лета прошлого года подорвались уже сто человек. Об этом сообщили в представительстве Республики в СЦКК.

Там уточнили, что среди пострадавших есть дети.

- По состоянию на 23 марта зарегистрировано 100 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе девять детей, на минах ПФМ-1 «Лепесток», - заявили наблюдатели.

Кроме того, трое человек в результате полученных ранений скончались.

Сообщается также, что последний случай подрыва на мине произошел вчера вечером в Петровском районе Донецка.

- По улице Глазунова, 29 в результате подрыва на мине ПФМ «Лепесток» получил ранение мужчина 1988 года рождения, - проинформировали наблюдатели.

Напомним, «Лепесток» имеет два окраса. Зеленый делает мины малозаметными в траве, а коричневый - на грунте. Более того, при приземлении мина может закопаться в траву или покрыться пылью либо грунтом. Жителей Республики просят не передвигаться по траве и по неасфальтированным тропинкам. Даже на асфальте не следует терять бдительности.

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