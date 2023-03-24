Марочко сообщил, что ВСУ начали чаще применять авиацию на Купянском направлении

С наступлением тепла украинские военные заметно активизировались. Фото: соцсети

Украинские боевики активизировали работу авиации на Купянском направлении. Об этом заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он отметил, что российская разведка фиксирует увеличение численности самолетов противника.

- Наблюдательными постами нашей противовоздушной обороны за последнее время на Купянском направлении отмечается увеличение численности пролетов и приближения к позициям самолетов противника, - сообщил эксперт.

Как отметил Марочко, судя по характеристикам целей, ВСУ используют самолеты советской разработки - Су-24, Су-27 и МиГ-29.

Напомним, ранее в ЛНР сообщили про активизацию ВСУ в зоне ответственности 2-го армейского корпуса. Украинские военные пытаются подобраться поближе к позициям российских войск и вести «беспокоящий» огонь. Кроме того, благоприятные погодные условия позволили украинским боевикам применять вооружение и технику, которая ранее не могла перемещаться по грунтовым дорогам из-за распутицы.

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