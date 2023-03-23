С наступлением тепла в ЛНР увеличилось количество сухотравных пожаров

Из-за возгораний сухой растительности увеличилось количество пожаров на открытых территориях. Фото: dnmchs.ru

В Луганской Народной Республике из-за возгораний сухой растительности увеличилось количество пожаров на открытых территориях. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ЛНР.

Там отметили, что только за прошедшие сутки таких пожаров было более тридцати.

- С приходом теплой весенней погоды для спасателей Республики наступила горячая пора сухотравных пожаров. За минувшие сутки на территории Луганской Народной Республики из 47 зафиксированных за сутки возгораний 37 возникли на открытых территориях, - рассказали в ведомстве.

В МЧС подчеркнули, что в большинстве случаев причиной возгораний становится неосторожное обращение с огнем.

Напомним, что с приходом весны жители в республиках Донбасса начали устраивать пал сухой травы на дачных и придомовых участках, в поле и даже в городской черте. Нередко поджоги устраивают дети ради развлечения. Многие не знают, что по российским законам предусмотрены большие штрафы за такое «баловство».

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