Жителей Донбасса предупредили об ответственности за сжигание сухой растительности

Нередко сухую траву поджигают даже в городской черте. Фото: МЧС ДНР

С приходом весны жители в республиках Донбасса начали устраивать пал сухой травы на дачных и придомовых участках, в поле и даже в городской черте. Нередко поджоги устраивают дети ради развлечения. Многие не знают, что по российским законам предусмотрены большие штрафы за такое «баловство»

Министерство природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР проинформировало об ответственности за нарушение законодательства в сфере предотвращения выжигания сухой растительности.

- Согласно статьи 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за поджог травы предусмотрена административная ответственность, - отметили в ведомстве.

Так нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 тыс. до 30 тыс. руб.; на должностных лиц – от 30 тыс. до 50 тыс. руб.; на юридических лиц - от 100 тыс. до 400 тыс. руб.

- Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тыс. до 40 тыс. руб.; на должностных лиц - от 40 тыс. до 60 тыс. руб.; на юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. руб., - сообщили в Минприроды.

Там отметили, что вышеуказанные действия, совершенные в лесопарковом зеленом поясе, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 40 тыс. до 50 тыс. руб.; на должностных лиц – от 50 тыс. до 80 тыс. руб.; на юридических лиц - от 500 тыс. до одного млн руб.

- Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, режима чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 40 тыс. до 50 тыс. руб.; на должностных лиц - от 60 тыс. до 90 тыс. руб.; на юридических лиц - от 600 тыс. до одного млн руб., - сообщили в Министерстве.

Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, если эти действия (бездействие) не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 50 тыс. до 60 тыс. руб.; на должностных лиц - от 100 тыс. до 110 тыс. руб.; на юридических лиц - от одного до двух млн руб.

Требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности, регламентированы постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» и постановлением Правительства России от 24.10.2022 № 1885 «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации».

Так, согласно приложению 4 Правил противопожарного режима в Российской Федерации установлен порядок использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов.

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