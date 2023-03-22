В ДНР работникам государственных и муниципальных учреждений увеличили должностные оклады

Нововведение распространяется на учреждения с единой тарифной сеткой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В государственных и муниципальных учреждениях Донецкой Народной Республики увеличили должностные оклады и фонды оплаты труда.

- Установить, что с 1 января 2023 года должностной оклад (оклад, ставка заработной платы, тарифная ставка) первого разряда оплаты труда ЕТС составляет 14 620 рублей (ранее он составлял 11 658 рублей); должностные оклады (оклады, ставки заработной платы, тарифные ставки) последующих разрядов оплаты труда ЕТС рассчитываются умножение должностного оклада (оклада, ставки заработной платы, тарифной ставки) первого разряда ЕТС на межразрядный коэффициент соответствующего разряда ЕТС с математическим округлением полученного значения до целого рубля, - говорится в постановления № 17-2 Правительства ДНР.

Данные условия вводятся в учреждениях, в которых оплата труда осуществлялась с применением единой тарифной сеткой (ЕТС). При введении новых условий месячный фонд оплаты труда учреждений не должен превышать среднемесячные показатели за предыдущий год на 20 процентов.

Этот документ принят в соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации. Он подписан 16 марта, опубликован 20 марта. Постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

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