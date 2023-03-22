Медицина выходит на новый уровень: Как развивается здравоохранение в Донбассе

Врачи из Самары оказывают медицинскую помощь жителям Снежного. Фото: Минздрав Республики

Из Свердловской области в городскую больницу №2 подшефной Макеевки доставили лабораторное оборудование, которое ускорит процесс обследования пациентов, оборудование для отделений хирургического профиля и оперблока – оно позволит уменьшить кровопотери во время хирургических вмешательств и травматизацию тканей, а также оборудование для химиотерапевтического отделения.

Оборудование для больниц

Также гуманитарную помощь из Свердловской области передали в перинатальный центр Макеевки.

- Было доставлено оборудование для отделений неонатологии, включая отделение интенсивной терапии и реанимации новорожденных, отделения интенсивной терапии для женщин, акушерского отделения, гинекологического отделения, женской консультации, клинико-диагностической лаборатории, - отметили в Минздраве Республики.

В Городскую больницу №2 Макеевки доставлена гуманитарная помощь от Свердловской области. Фото: Минздрав Республики

В ведомстве отметили, что новое медицинское оборудование позволит повысить качество оказываемой помощи новорожденным, в том числе детям, рожденным раньше срока, роженицам и родильницам.

На помощь коллегам из Донбасса приходят и медики из других регионов. Очередная бригада врачей 16 марта прибыла из Самары в город Снежное.

- Бригада медицинских работников, под руководством Сергея Дергаля, главврача Самарской городской клинической больницы №8, прибыла для оказания практической помощи жителям. В составе бригады хирурги, травматологи-ортопеды, невролог, онколог и терапевт, - заявили в профильном ведомстве.

Помимо кадровой помощи, в Снежное из Самары привезли электрические функциональные кровати по линии гуманитарной миссии Центр развития Донбасса. Они позволят улучшить качество пребывания пациентов в реанимации. Кровати установлены в палатах отделений, их преимущество уже оценили пациенты учреждения.

В Снежное из Самары привезли электрические функциональные кровати. Фото: Минздрав Республики

Повышение квалификации

Развитие медицины Донбасса идет по всем направлением – это и оснащение учреждений оборудованием, медикаментами, строительство и восстановление больниц и поликлиник, а также повышение квалификации местных медиков. Недавно специалисты Республиканского клинического дерматологического центра приняли участие во Всероссийском Съезде Национального Альянса Дерматовенерологов и Косметологов, состоявшегося в Москве.

Сообщается, что врачи обсудили вопросы междисциплинарного взаимодействия, включая совершенствование подготовки специалистов. Также республиканские медики были удостоены благодарности «За верность профессии дерматовенеролога».

Медики Республики посетили Всероссийский съезд. Фото: Минздрав Республики

Ранее сообщалось, что перинатальный центр, который строится в Донецке по поручению Президента Владимира Путина, будет сдан до конца года. Сейчас уже возведено пять этажей.

Совместно с министром здравоохранения Республики Дмитрием Гарцевым, гендиректором Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства профессором Владимиром Чайкой и заместителем гендиректора центра Анной Железной обсудили вопросы, которые предстоит решить с учетом предстоящего расширения.

- Перинатальный центр войдет в структуру существующего центра материнства и детства, и нужно предусмотреть, чтобы к моменту его запуска были решены все задачи, прежде всего кадровые, - отметил врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. - Россия создает условия для поощрения и охраны материнства, Донбасс это сразу ощутил – и по выплатам маткапитала, и по строительству перинатального центра. Уверен, это позитивно скажется на повышении рождаемости.

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