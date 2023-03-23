На восстановление города Енакиево в ДНР потратят свыше 2 миллиардов рублей

В этом году в городе планируют отремонтировать 114 инфраструктурных объектов. Фото: t.me/solntsev_dnr

В городе Енакиево в ДНР продолжаются восстановительные работы. В этом году здесь планируют отремонтировать 114 инфраструктурных объектов. Помощь в этом на правах шефов окажет Ленинградская область России. Об этом сообщили ДАН в пресс-службе губернатора и правительства области.

Там уточнили, что запланированные ремонты обойдутся в достаточно крупную сумму.

- На работу в Енакиево из консолидированного бюджета в 2023 году направлено свыше двух миллиардов рублей. Планируется восстановить 114 объектов инфраструктурных объектов, - рассказали представители шефского региона.

Сообщается также, что в прошлом году в рамках специального инфраструктурного проекта Ленинградская область восстановила в Енакиево 75 объектов.

Тем временем в Донецке строители возводят перинатальный центр, строительство которого планируют завершить уже к концу этого года. Новое медучреждение войдет в единый комплекс с Центром охраны материнства и детства и примет первых своих пациенток в конце декабря или в январе.

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