Перинатальный центр в Донецке, который достроят к концу года, войдет в единый комплекс с Центром охраны материнства и детства

В перинатальном центре уже пять этажей возведены, ведутся работы по шестому. Фото: АГ ДНР

Сегодня, 21 марта, врио Главы ДНР Денис Пушилин провел встречу по вопросам организации работы строящегося перинатального центра в Донецке с министром здравоохранения Дмитрием Гарцевым, генеральным директором Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства Владимиром Чайкой и его заместителем Анной Железной. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя региона.

Денис Пушилин отметил, что принято решение: новый перинатальный центр войдет в единый комплекс с Центром охраны материнства и детства.

- Для нас забота о детях, их мамах, конечно же, является главенствующей сейчас, и мы должны руководствоваться в своих действиях вопросами будущего, – сказал глава региона.

Он подчеркнул, что такие перинатальные центры открыты в других субъектах Российской Федерации.

- Наш проект мы взяли для ускорения процесса с примера Тульской области, и он предусматривает оснащение современным оборудованием, что позволит в более комфортных условиях и сотрудникам, и персоналу оказывать весь необходимый перечень услуг, помощи, связанной с данным направлением, – констатировал врио Главы ДНР.

Руководитель Республики подчеркнул важность строительства нового медучреждения с учетом увеличения нагрузки после того, как противник будет оттеснен от города и люди начнут возвращаться, и привел в пример Мариуполь, куда люди возвращаются более быстрыми темпами, чем рассчитывали.

Он также обозначил необходимость решать вопрос укомплектованности персоналом уже сегодня.

Денис Пушилин провел встречу по работе перинатального центра с Дмитрием Гарцевым (справа), Владимиром Чайкой и Анной Железной. Фото: АГ ДНР

- И здесь бы я просил акцентировать внимание нашего медицинского университета – он должен быть в полной мере задействован. Ну а по руководящему персоналу мы рассчитываем, что вы здесь выстроите удобную модель. Владимир Кириллович, с учетом вашего опыта, я думаю, вы здесь будете держать руку на пульсе на всех этапах, – обратился к Владимиру Чайке Пушилин.

Он подчеркнул необходимость организации командировок для медиков в Тульский областной перинатальный центр, чтобы эта работа шла, пока строится центр.

Министр здравоохранения Дмитрий Гарцев отметил, что сроки возведения нового перинатального центра в Донецке поставлены амбициозные.

- Первое декабря – это завершение общестроительных работ. На сегодняшний день уже пять этажей возведены, ведутся работы по шестому этажу, – сказал он.

Сейчас проходит согласование перечня медицинского оборудования с единым заказчиком, в декабре запланировано прохождение этапа лицензирования.

- Конец года, начало следующего года – это уже начало полной работы, прием первых пациенток, первых детишек, – сообщил Гарцев.

После рассмотрения структурных подразделений, предусмотренных тульским проектом, а также структуры центра охраны материнства и детства будет сформирована единая модель, которая, по утверждению министра, с 2024 года будет работать как единый организм.

Владимир Чайка выразил уверенность, что со своими задачами медики справятся.

- Силы есть у нас, коллектив серьезный – это опытные врачи, которые могут оказать высококвалифицированную помощь, – сказал Чайка.

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