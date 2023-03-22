Почти 300 единиц транспорта передали ДНР в качестве гуманитарной помощи из других регионов России

Регионы-шефы оказали содействие многим городам. Фото: Администрация города Харцызска

Почти 300 единиц транспортных средств передали Донецкой Народной Республике в качестве гуманитарной помощи другие регионы России. Об этом сообщили ДАН в Министерстве транспорта ДНР.

Автобусы и трамваи начали поступать в Республику с начала прошлого года.

- С начала 2022 года регионы-шефы оказали содействие таким городам как Донецк, Горловка, Макеевка, Енакиево, Харцызск, Снежное, Кировское, Ждановка, Тельманово, Новоазовск, Амвросиевка, Старобешево и т. д. в выделении транспортных средств в количестве 292 единиц, - рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что Санкт-Петербург поможет восстановить трамвайное сообщение в Мариуполе. Восстановление трамвайных маршрутов разделят на три этапа. Сначала в городе пойдут трамваи, затем специалисты возьмутся за восстановление трампарка в Ильичевском районе. Наконец, к 90-летию запуска трамвайного движения в нашем городе будет установлен памятник трамваю, который станет еще одним знаковым местом в Мариуполе.

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