Новой подстанции скорой помощи в Ровеньках для полноценной работы передали пять автомобилей

Автомобили оснащены необходимым медицинским оборудованием. Фото: «Луганьмедиа»

Для полноценной работы новой подстанции скорой помощи в Ровеньках передали пять автомобилей - три санитарных машины класса «В» марки «ГАЗ» и два автомобиля класса «С» марки «ГАЗ». Такую помощь медикам подшефного города оказала Республика Коми. Об этом сообщили в медиахолдинге «Луганьмедиа».

- Автомобили оснащены медицинским оборудованием в соответствии с классом автомобиля, - рассказали сотрудники станции.

Там пояснили, что автомобили класса «С» - это своего рода реанимация на колесах. В таких машинах можно оказывать все виды неотложной экстренной медицинской помощи. Авто имеют высокую проходимость, и комфортны как для самих пациентов, так и членов выездной бригады.

Сообщается также, что приобретенные автомобили полностью обновят автомобильный парк подстанции и позволят медикам эффективно оказывать экстренную помощь жителям Ровеньков и ближайших населенных пунктов.

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