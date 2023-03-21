Строители из Коми завершают строительство подстанции скорой помощи в городе Ровеньки в ЛНР

Ход строительства осмотрел представитель шефского региона - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Коми Игорь Дягилев. Фото: ТГ/Пащенко

Строители из Республики Коми, взявшей шефство над городом Ровеньки в ЛНР, почти закончили строительство подстанции скорой помощи в городе. Об этом сообщили в медиа-холдинге «Луганьмедиа».

Там уточнили, что старому зданию станции скорой помощи исполнилось более 100 лет. Поэтому было принято решение вместе с регионом-шефом возвести новое. Строительство объекта стартовало осенью 2022 года и к настоящему времени на 98% завершено. Все помещения станции, включая технические, диспетчерский пункт с камерами наблюдения, будущий актовый зал и двор, где находятся боксы для санитарных автомобилей, осмотрели сенатор РФ от Луганской Народной Республики Ольга Бас, министры здравоохранения ЛНР и Республики Коми Наталия Пащенко и Игорь Дягилев.

Как заявила Пащенко, более 100 сотрудников скорой помощи уже сегодня перейдут работать в хорошие, комфортные условия, где смогут оказывать необходимую медицинскую помощь жителям.

Более 100 сотрудников скорой помощи уже сегодня перейдут работать в хорошие, комфортные условия. Фото (архив): t.me/pushilindenis

- Это очень важно для медицинских работников, в каких условиях они находятся, в каких условиях они работают и отдыхают. Поэтому, естественно, слова благодарности всем, кто в этом принимал участие, - сказала глава Минздрава.

Сообщается, что торжественное открытие станции состоится в ближайшее время.

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