В Донецке и Снежном наладили производство навесного оборудования для сельхозтехники

По данным Минагропрома ДНР, на территории Республики уже производится навесное оборудование для сельскохозяйственной техники. Фото: ТГ/Пушилин
На территории Донецкой Народной Республики запустили производство навесного оборудования для сельхозтехники. Об этом сообщили ДАН в Министерстве сельского хозяйства России.
Там уточнили, что изготовлением такой продукции занялись в Донецке и Снежном.
- По данным Минагропрома ДНР, на территории Республики уже производится навесное оборудование для сельскохозяйственной техники Снежнянским машиностроительным заводом, расположенным в Снежном и Производственной компанией «Донбасс-Агромаш», которая находится в Донецке, - заявили в ведомстве.
Напомним, ранее сообщалось, что более 80% сельскохозяйственной техники в ДНР устарело. Срок эксплуатации большинства машин превышает 10 лет, то есть больше нормативного срока износа. Для обновления парка в этом году планируется предоставить предприятиям услуги льготного лизинга, который помимо льготных ставок предусматривает также отсрочку по внесению первоначального платежа.
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