В Донецке и Снежном наладили производство навесного оборудования для сельхозтехники

По данным Минагропрома ДНР, на территории Республики уже производится навесное оборудование для сельскохозяйственной техники. Фото: ТГ/Пушилин

На территории Донецкой Народной Республики запустили производство навесного оборудования для сельхозтехники. Об этом сообщили ДАН в Министерстве сельского хозяйства России.

Там уточнили, что изготовлением такой продукции занялись в Донецке и Снежном.

- По данным Минагропрома ДНР, на территории Республики уже производится навесное оборудование для сельскохозяйственной техники Снежнянским машиностроительным заводом, расположенным в Снежном и Производственной компанией «Донбасс-Агромаш», которая находится в Донецке, - заявили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что более 80% сельскохозяйственной техники в ДНР устарело. Срок эксплуатации большинства машин превышает 10 лет, то есть больше нормативного срока износа. Для обновления парка в этом году планируется предоставить предприятиям услуги льготного лизинга, который помимо льготных ставок предусматривает также отсрочку по внесению первоначального платежа.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В ДНР планируют поставить на внутрироссийский рынок не менее 400 тысяч тонн зерна и зернобобовых культур

Кроме того, предусматривается экспорт готовой пищевой продукции (подробнее)