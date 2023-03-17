Более 80% сельскохозяйственной техники в ДНР устарело

Срок эксплуатации сельхозтехники превышает 10 лет, то есть больше нормативного срока износа. Фото: Минагропром ДНР

Срок эксплуатации большинства сельскохозяйственной техники в ДНР превышает 10 лет, то есть больше нормативного срока износа. Об этом сообщили ДАН в Министерстве сельского хозяйства России.

- На сегодняшний день в Донецкой Народной Республике 15% техники имеет срок службы от 3 до 10 лет, 83% - более 10 лет, - проинформировали там.

В ведомстве отметили, что для обновления парка техники в этом году планируют предоставить предприятиям услуги льготного лизинга, который помимо льготных ставок предусматривает также отсрочку по внесению первоначального платежа.

Напомним, ранее сообщалось, что аграриям ДНР предложат льготное кредитование по ставке до 5% годовых. Средства можно будет потратить на производство зерновых культур, овощеводство, молочное животноводство и хлебопекарную промышленность. Отдельно рассматривается вопрос сохранения рабочих мест на предприятиях, где занимаются мясным скотоводством.

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