Аграриям ДНР предложат льготное кредитование по ставке до 5% годовых

Государством предусматривается поддержка производства зерновых культур, овощеводства, молочного животноводства и хлебопекарной промышленности Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В 2023 году сельхозпроизводителям ДНР станет доступно льготное кредитование по ставке до 5% годовых. Средства можно будет потратить на текущие затраты на производство. Об этом сообщили ДАН в Министерстве сельского хозяйства России.

Там отметили, что государством предусматривается поддержка производства зерновых культур, овощеводства, молочного животноводства и хлебопекарной промышленности. Отдельно рассматривается вопрос сохранения рабочих мест на предприятиях, где занимаются мясным скотоводством.

- Также в текущем году предприятиям агропромышленного комплекса ДНР будет доступно краткосрочное льготное кредитование по ставке до 5% годовых для финансирования текущих затрат на производство сельхозпродукции, - пояснили в ведомстве.

Уточняется, что конкретные объемы поддержки станут известны чуть позже. Однако уже сейчас можно говорить, что они превысят объемы прошлого года.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР планируют экспортировать часть выращенного урожая. Российские власти освободили аграрные предприятия Республики от уплаты некоторых пошлин.

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