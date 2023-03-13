Аграриям ДНР предложат льготное кредитование по ставке до 5% годовых

Государством предусматривается поддержка производства зерновых культур, овощеводства, молочного животноводства и хлебопекарной промышленности
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
В 2023 году сельхозпроизводителям ДНР станет доступно льготное кредитование по ставке до 5% годовых. Средства можно будет потратить на текущие затраты на производство. Об этом сообщили ДАН в Министерстве сельского хозяйства России.
Там отметили, что государством предусматривается поддержка производства зерновых культур, овощеводства, молочного животноводства и хлебопекарной промышленности. Отдельно рассматривается вопрос сохранения рабочих мест на предприятиях, где занимаются мясным скотоводством.
- Также в текущем году предприятиям агропромышленного комплекса ДНР будет доступно краткосрочное льготное кредитование по ставке до 5% годовых для финансирования текущих затрат на производство сельхозпродукции, - пояснили в ведомстве.
Уточняется, что конкретные объемы поддержки станут известны чуть позже. Однако уже сейчас можно говорить, что они превысят объемы прошлого года.
Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР планируют экспортировать часть выращенного урожая. Российские власти освободили аграрные предприятия Республики от уплаты некоторых пошлин.
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