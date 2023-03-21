В Горловке сообщили о прямом попадании снаряда на территорию Мичуринской исправительной колонии

Мичуринская исправительная колония подверглась очередному артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С начала суток ВСУ возобновили обстрелы Донецка и Горловки. Во всех случаях украинские боевики применяли артиллерию калибра 155 мм стандарта НАТО. К этому времени противник выпустил по городам более двадцати снарядов. Один из них приземлился на территории Мичуринской исправительной колонии в Никитовском районе Горловке. Об этом сообщили в администрации города.

- В результате обстрела Никитовского района Горловки с позиций украинских неонацистов зафиксировано прямое попадание вражеского снаряда в кровлю производственного помещения Мичуринской исправительной колонии. Повреждено здание и ограждение, - заявили местные власти.

Тем временем в СЦКК проинформировали, что всего за прошедшие сутки по территории ДНР были выпущены 102 боеприпаса. Под огнем ВСУ оказались Донецк и Александровка. Против них применялись РСЗО, а также артиллерия калибра 155 и 152 мм. В результате обстрела погиб один мирный житель и были повреждены семь домов.

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