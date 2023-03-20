Украинские боевики убили мужчину в Куйбышевском районе Донецка

ВФУ продолжают обстреливать мирные кварталы Донецка (архивное фото)
Фото: Виктория ПОДАРОВА
Вооруженные формирования Украины обстреляли Куйбышевский район Донецка, в результате чего погиб один мирный житель. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.
— В результате обстрела Куйбышевского района украинскими фашистами по улице Белостокская погиб мирный житель города Донецка. Его анкетные данные устанавливаются, — отметил мэр.
В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины добавили, что за 20 минут по району было выпущено 16 снарядов калибром 155 мм. Обстрел велся с позиций украинских боевиков, расположенных в Карловке и Нейталово.
Напомним, что за сутки в ДНР обстрелами ВФУ были повреждены 27 домов и 8 объектов гражданской инфраструктуры. Противник выпустил по Республике почти 150 боеприпасов. Ранения получили пять мирных жителей в Киевском, Кировском и Петровском районах Донецка.
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