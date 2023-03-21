В ЛНР заявили, что украинские боевики занимают дома мирных жителей под Артемовском

Подобные инциденты были зафиксированы в небольших населенных пунктах к северо-западу от города. Фото: (архив) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Украинское командование расквартировывает солдат ВСУ в домах мирных жителей в селах, расположенных недалеко от Артемовска. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Ссылаясь на данные разведки, он рассказал, что такие инциденты были зафиксированы в небольших населенных пунктах к северо-западу от города.

- В населенных пунктах Григоровка, Богдановка и Калиновка отмечено прибытие подразделений вооруженных формирований Украины, которые расселяются в домах мирных граждан, - заявил эксперт.

По словам Марочко, украинские военные занимают не только пустующие дома, но также те, где проживают люди.

Напомним, ранее в ЛНР сообщили о наращивании ВСУ группировки войск на донецком направлении. Так, местные жители отмечают увеличение численности вооруженных формирований Украины в населенных пунктах Славянск, Краматорск и Дружковка.

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