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НовостиПолитика21 марта 2023 7:24

Население Мариуполя достигло 280 тысяч человек

С началом восстановления города люди возвращаются домой быстрее, чем ожидали власти
Ирина ДМИТРИЕВА
Мирные жители стремительно возвращаются домой

Мирные жители стремительно возвращаются домой

Фото: Александр ИВАНОВ

Мирные жители стремительно возвращаются в освобожденный Мариуполь. На данный момент в городе проживают около 280 тысяч человек. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он отметил, что на скорость возвращения людей на родину влияют темпы восстановительных работ.

- С учетом темпов восстановления, люди возвращаются более быстрыми темпами, нежели мы рассчитывали. Сейчас мы можем говорить, что в городе проживают примерно 280 тысяч человек, - сообщил Пушилин.

Руководитель Республики рассказал также о том, как в Мариуполе проходит процесс паспортизации жителей. По словам лидера ДНР, сейчас российские документы выдают в четырех подразделениях Миграционной службы и одном отделе Многофункционального центра. Власти планируют открыть в городе еще пять отделов МФЦ и расширить работу правоохранительных органов.

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