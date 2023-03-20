В ДНР планируют поставить на внутрироссийский рынок не менее 400 тысяч тонн зерна и зернобобовых культур

Урожай, выращенный на территории региона, обладает большим экспортным потенциалом Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

В Донецкой Народной Республике намерены в этом году поставить на внутрироссийский рынок не менее 400 тысяч тонн зерна и зернобобовых культур, а также готовую пищевую продукцию. Об этом сообщили в ДАН со ссылкой на Министерство сельского хозяйства России.

- По данным Минагропрома ДНР, в 2023 году планируется поставка не менее 410 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур, 220 тысяч тонн масличных культур, 53 тысяч тонн продукции пищевой промышленности, - рассказали в ведомстве.

Там добавили, что среди продукции агропромышленного комплекса, которую Республика традиционно поставляет в другие регионы России, есть зерновые культуры, мука, макаронные, кондитерские и колбасные изделия, а также молоко и яйца.

Напомним, ранее сообщалось, что российские власти освободили аграрные предприятия ДНР от уплаты некоторых пошлин, и Республика запланировала продать часть выращенного зерна. Как отмечается, урожай, выращенный на территории региона, обладает большим экспортным потенциалом.

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