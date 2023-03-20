В ДНР обстрелами ВСУ за сутки были повреждены около 30 домов и 8 гражданских объектов

Результаты обстрела Киевского района Донецка, улица Артема, недалеко от рынка «Маяк». Фото: ТГ/Кулемзин

В ДНР за прошедшие сутки украинскими обстрелами были повреждены 27 домов и 8 объектов гражданской инфраструктуры. За это время ВСУ выпустили по Республике 144 боеприпаса из РСЗО и артиллерии калибром 155 и 152 мм. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что под вражеским огнем оказались десять населенных пунктов ДНР, включая Донецк, Горловку, Ясиноватую, Докучаевск, Еленовку, Каштановое, Минеральное, Новотроицкое, Владимировку и Петровское.

От действий противника пострадали мирные люди.

- За прошедшие сутки поступили сведения о ранении 5 гражданских лиц в Киевском, Кировском и Петровском районах Донецка, - проинформировали наблюдатели.

Напомним, двое из пострадавших подорвались на украинских противопехотных минах «Лепесток». По подсчетам СЦКК, с лета минувшего года, когда ВСУ начали «рассыпать» мины по территории ДНР посредством реактивных систем залпового огня, на «Лепестках» подорвались 98 человек, в том числе 9 детей. Трое из них умерли.

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