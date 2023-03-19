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Политика19 марта 2023 20:34

В ДНР за день от обстрелов ВСУ ранены пять мирных жителей

Двое из них подорвались на украинских противопехотных минах «Лепесток»
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Донецк, Петровский район, улица Добровольского, последствия обстрела магазина «Галактика»

Донецк, Петровский район, улица Добровольского, последствия обстрела магазина «Галактика»

Фото: Иван ЖИЛЯК

В Донецкой Народной Республике за день в результате обстрелов украинской армии и вооруженных формирований националистов ранены пять мирных жителей. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Горожане погибли в Киевском, Кировском и Петровском районах Донецка. Двое мужчин в разных районах подорвались на украинских противопехотных минах «Лепесток».

Донецк, Петровский район, улица Добровольского, последствия обстрела магазина «Галактика»

Донецк, Петровский район, улица Добровольского, последствия обстрела магазина «Галактика»

Фото: Иван ЖИЛЯК

По подсчетам СЦКК, с лета минувшего года, когда ВСУ начали «рассыпать» мины по территории ДНР посредством реактивных систем залпового огня «Ураган», на «Лепестках», подорвались 98 человек, в том числе 9 детей. Трое из них умерли.

В случае обнаружения взрывоопасных предметов нужно обращаться в МЧС по номеру «101». Ни в коем случае не пытайтесь ликвидировать мину собственноручно, предупредите окружающих и ждите приезда саперов.

«Лепесток» имеет два окраса. Зеленый делает мины малозаметными в траве, а коричневый - на грунте. Более того, при приземлении мина может закопаться в траву или покрыться пылью либо грунтом.

- Не передвигайтесь по траве и по неасфальтированным тропинкам. Даже на асфальте не теряйте бдительности, - призвали спасатели.

Напомним, сегодня врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин обнародовал трагическую статистику. С начала этого года в ДНР от обстрелов вооруженных формирований Украины погиб 61 мирный житель, еще 252 человека – ранены.

Донецк, Петровский район, улица Добровольского, последствия обстрела магазина «Галактика»

Донецк, Петровский район, улица Добровольского, последствия обстрела магазина «Галактика»

Фото: Иван ЖИЛЯК

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