В ДНР за день от обстрелов ВСУ ранены пять мирных жителей

Донецк, Петровский район, улица Добровольского, последствия обстрела магазина «Галактика» Фото: Иван ЖИЛЯК

В Донецкой Народной Республике за день в результате обстрелов украинской армии и вооруженных формирований националистов ранены пять мирных жителей. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Горожане погибли в Киевском, Кировском и Петровском районах Донецка. Двое мужчин в разных районах подорвались на украинских противопехотных минах «Лепесток».

Донецк, Петровский район, улица Добровольского, последствия обстрела магазина «Галактика» Фото: Иван ЖИЛЯК

По подсчетам СЦКК, с лета минувшего года, когда ВСУ начали «рассыпать» мины по территории ДНР посредством реактивных систем залпового огня «Ураган», на «Лепестках», подорвались 98 человек, в том числе 9 детей. Трое из них умерли.

В случае обнаружения взрывоопасных предметов нужно обращаться в МЧС по номеру «101». Ни в коем случае не пытайтесь ликвидировать мину собственноручно, предупредите окружающих и ждите приезда саперов.

«Лепесток» имеет два окраса. Зеленый делает мины малозаметными в траве, а коричневый - на грунте. Более того, при приземлении мина может закопаться в траву или покрыться пылью либо грунтом.

- Не передвигайтесь по траве и по неасфальтированным тропинкам. Даже на асфальте не теряйте бдительности, - призвали спасатели.

Напомним, сегодня врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин обнародовал трагическую статистику. С начала этого года в ДНР от обстрелов вооруженных формирований Украины погиб 61 мирный житель, еще 252 человека – ранены.

Донецк, Петровский район, улица Добровольского, последствия обстрела магазина «Галактика» Фото: Иван ЖИЛЯК

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