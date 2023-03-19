В Донецке на улице Артема ранило женщину

Пострадавшую мирную жительницу госпитализировали Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 19 марта, вооруженные формирования Украины обстреляли север Донецка. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По данным военных экспертов СЦКК ДНР, в Киевском районе на улице Артема, 197 в ранена женщина 1961 года рождения.

Также задокументировано прямое попадание в многоэтажку. Повреждено здание детского сада № 304 на улице Гаражной.

По данным СЦКК, противник днем выпустил по городу из оккупированной Орловки три снаряда натовского образца (калибра 155 миллиметров).

Напомним, сегодня врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин обнародовал трагическую статистику. С начала этого года в ДНР от обстрелов вооруженных формирований Украины погиб 61 мирный житель, еще 252 человека – ранены.

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