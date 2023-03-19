В Донецке за день на украинских минах «Лепесток» подорвались два горожанина

В Донецке за день на таких минах подорвались два горожанина. Фото: Телеграм мэра Донецка Алексея Кулемзина

Второй за день случай подрыва на украинской противопехотной мине «Лепесток» произошел сегодня, 19 марта, в Донецке. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

На мине подорвался мужчина 1963 года рождения в Кировской районе Донецка. ЧП произошло на улице Бирюзова, 44. До этого мирный житель пострадал на улице Пехотная, 30 в Петровском районе столицы.

По подсчетам СЦКК, с лета 2022 года, когда ВСУ начали «рассыпать» мины по территории ДНР посредством реактивных систем залпового огня «Ураган», на «Лепестках», подорвались 98 человек, в том числе 9 детей. Трое из них скончались.

В случае обнаружения взрывоопасных предметов нужно обращаться в МЧС по номеру «101». Ни в коем случае не пытайтесь ликвидировать мину собственноручно, предупредите окружающих и ждите приезда саперов.

«Лепесток» имеет два окраса. Зеленый делает мины малозаметными в траве, а коричневый - на грунте. Более того, при приземлении мина может закопаться в траву или покрыться пылью либо грунтом.

- Не передвигайтесь по траве и по неасфальтированным тропинкам. Даже на асфальте не теряйте бдительности, - призвали спасатели.

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