В Донецке реконструируют мемориал шахты №4/4-бис – второго по массовости места захоронения жертв фашизма после Бабьего Яра

Денис Пушилин посетил территорию памятника с 1-м замруководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко, помощником Президента Владимиром Мединским и зампредседателя Российского военно-исторического общества Николаем Овсиенко

К 80-й годовщине освобождения Донбасса пройдет реконструкция мемориала шахты №4/4-бис – второго по массовости места захоронения жертв фашизма после Бабьего Яра. В 1942-43 годах немецкие оккупанты казнили там 75 тысяч человек. Об этом сегодня в своем телеграм-канале сообщил врио Главы ДНР Денис Пушилин.

- Посетили территорию памятника с первым заместителем руководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко, помощником Президента Владимиром Мединским и заместителем председателя Российского военно-исторического общества Николаем Овсиенко. Обсудили концепцию реконструкции, которая будет проходить под эгидой РВИО, - рассказал руководитель Республики.

В 1942-43 годах немецкие оккупанты казнили там 75 тысяч человек

- Масштабы произошедшей здесь трагедии столь велики, что этот мемориал должен стать местом особого почитания памяти погибших. Важно, чтобы наши дети и внуки не забывали о преступлениях фашизма. Наша миссия – искоренить неонацизм, с которым мы тоже столкнулись, чтобы не передавать проблему будущим поколениям, - отметил Денис Пушилин.

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