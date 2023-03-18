В Мариуполе создадут рабочую группу по вопросам несанкционированной торговли

Власти Мариуполя проведут профилактические мероприятия на стихийных рынках
Фото: Елена Лебедева
Мэр Мариуполя провел рабочую встречу совместно с представителями санэпидстанции, ветеринарной медицины и главным врачом города Валентиной Гавриляк. Совещание было посвящено вопросу реализации животноводческой продукции исключительно в местах санкционированной торговли. Об этом рассказал глава администрации города Олег Моргун.
— Учитывая риск распространения инфекционных заболеваний, включая вирус африканской чумы, договорились о создании рабочей группы, в которую войдут специалисты из Мариуполя и близлежащих районов, — рассказал градоначальник.
Мэр добавил, что главная задача рабочей группы — минимизировать риски распространения болезни.
Власти города также будут бороться со стихийными рынками. В ближайшее время в Мариуполе проведут ряд профилактических мероприятий. Моргун добавил, что надеется на понимание предпринимателей в вопросах организации торговых мест для надлежащего хранения и реализации продуктов питания.
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