Денис Пушилин рассказал об оперативной обстановке в Авдеевке, Марьинке и на Угледарском направлении

Продвижение подразделений идет планомерно (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики рассказал об оперативной обстановке в Авдеевке, Марьинке и на Угледарском направлении. Денис Пушилин отметил, что продвижение подразделений идет планомерно. Об этом врио Главы ДНР заявил в эфире телеканала «Россия 24».

— В Авдеевке у противника остается порядка 5 дорог снабжения, которые находятся под нашим условным огневым контролем. Наши подразделения продолжают развивать наступательные действия со стороны Красногоровки. Продвижение наших подразделений, с учетом накачки противника оружием и живой силой, а также погодных условий, идет планомерно, — рассказал лидер Республики.

Денис Пушилин добавил, что украинские боевики делают все возможное, чтобы затянуть освобождение Марьинки.

— Мы ждали более быстрого освобождения Марьинки. Противник делает все возможное, чтобы затянуть это время и уже около полутора месяцев там продолжаются ожесточенные бои. При этом наши подразделения перемалывают огромные силы противника и продвигаются вперед постоянно, — отметил Пушилин.

На Угледарском направлении ситуация остается стабильно напряженной.

— Особых изменений по линии соприкосновения в обе стороны сейчас нет. Наши подразделения нивелируют любые попытки противника продвинуться вглубь нашей обороны, — добавил врио Главы.

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