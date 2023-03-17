В районе станции Мандрыкино в Донецке под обстрелом погибли два мирных жителя

Последствия обстрела Петровского района Донецка, в результате которого погибли двое мирных граждан. Фото: ДНР онлайн

В Петровском районе Донецка в результате обстрела ВСУ погибли два мирных жителя. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что трагедия произошла в районе станции Мандрыкино, где под огнем украинских боевиков оказались частные жилые дома.

- В результате обстрела Петровского района со стороны украинских карателей в домах частного сектора в районе станции Мандрыкино погибли двое мирных граждан - мужчины 1944 и 1962 годов рождения, - проинформировал мэр.

Градоначальник также добавил, что при обстреле Мандрыкино была ранена женщина 1993 года рождения. Кроме того, повреждены три частных дома - там частично разрушены кровли и перекрытия, осколками посечены стены и выбиты стекла. Кроме того, выбито остекление окон в здании средней школы № 113 и повреждена газовая труба.

Отметим, что по данным СЦКК, за день территория Донецка два раза подвергалась обстрелам ВСУ. В направлении Петровского района были выпущены 10 снарядов калибром 155 мм.

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