Украинские боевики ранили женщину в Киевском районе Донецка

Украинские боевики продолжают обстреливать мирные кварталы Донецка (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Киевскому району Донецка. В результате обстрела ранение получила мирная жительница. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— В районе железнодорожного вокзала ранена женщина 1971 года рождения. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать, — отметили в ведомстве.

В СЦКК добавили, что за два часа по району было выпущено шесть артиллерийских снарядов калибром 155 мм. Обстрел велся с позиций вооруженных формирований Украины, расположенных в районе населенных пунктов Тоненькое, Орловка и Ласточкино.

Напомним, что за сутки ВФУ обстреляли восемь населенных пунктов Республики. Ранения получили три мирных жителя в Кировском районе Донецка и ранее освобожденной Владимировке.

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