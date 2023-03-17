В ДНР готовы снять карантинные ограничения по африканской чуме свиней в подсобных хозяйствах

АЧС - это особо опасная, острозаразная вирусная болезнь, которая быстро распространяется и наносит большой материальный ущерб сельскому хозяйству Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

В Донецкой Народной Республике уже в ближайшее время планируют снять карантинные ограничения по африканской чуме свиней. Об этом заявил начальник отдела ветконтроля и надзора Министерства агропромышленной политики и продовольствия ДНР Виталий Савельев.

Он отметил, что были приняты все необходимые меры для предотвращения распространения болезни.

- На сегодня во всех очагах проведены полностью мероприятия по ликвидации этого вируса и у нас сейчас уже готовятся документы на снятие карантинных ограничений в этих личных подсобных хозяйствах и хозяйствующих субъектах, - рассказал ветспециалист.

По словам Савельева, в настоящее время еще остается последний очаг в дикой фауне. В подсобных хозяйствах карантинные ограничения будут сняты. Что примечательно, большинство случаев заражения африканской чумой свиней фиксировалось там из-за плохих условий содержания животных.

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