В нескольких хозяйствах трех городов ДНР объявлен карантин по бешенству и африканской чуме свиней

Специалисты предпринимают меры по ликвидации очага и недопущению распространения заболевания. Фото: МинАПП ДНР

Карантин по бешенству объявлен в двух личных подсобных хозяйствах в Макеевке и Моспино, а также по африканской чуме свиней (АЧС) - в Снежнянской исправительной колонии. Соответствующие распоряжения врио Главы ДНР Дениса Пушилина № 38, 39 и 40 сегодня, 9 марта, были опубликованы на его официальном сайте.

Распоряжением № 39 в качестве эпизоотического очага — источника возбудителя инфекции — обозначено подсобное хозяйство по улице Луговая, 2 в Макеевке. Распоряжением № 40 — по улице Партизанская, 26а в Моспино. Границы неблагополучных пунктов установлены в радиусе 500 метров от границ очага. Карантин установлен с 31 января сроком на 60 календарных дней.

Кроме того, руководитель Республики принял решение (распоряжение №38) установить карантин по африканской чуме свиней в Снежнянской исправительной колонии. Эпизоотический очаг обозначен в радиусе 200 метров в поселке Горняцкое, по улице Центральная, 10, угрожаемая зона — в радиусе 5 км от очага, зона наблюдения — в радиусе 10 км. Меры установлены с 27 января этого года до особого распоряжения.

Ранее карантин по бешенству был объявлен в селах под Волновахой и Старобешево.

Бешенство — опасное вирусное заболевание, характеризуемое тяжелым поражением центральной нервной системы (головного и спинного мозга). На начальном этапе оно протекает бессимптомно, симптомы появляются на поздней стадии, когда лечение уже невозможно. Распространенность бешенства зависит от степени вакцинированности домашних животных.

Африканская чума свиней — особо опасная, острозаразная, вирусная болезнь. Поражает диких и домашних свиней всех пород и возрастов в любое время года. Болезнь высоколетальная, быстро распространяется и наносит большой материальный ущерб сельскому хозяйству. Погибают до 100 процентов заболевших животных.

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