В ДНР назвали причину распространения бешенства среди домашних животных

Бешенство - опасное вирусное заболевание, которое может привести к параличу и смерти. Фото: МВД ДНР

Нежелание владельцев домашних животных прививать их ежегодно от бешенства приводит к увеличению в Республике количества зараженных особей. Об этом заявил начальник отдела ветеринарного контроля и надзора Министерства агропромышленной политики и продовольствия ДНР Виталий Савельев.

- Поэтому я советую владельцам животных обращаться в государственные ветеринарные больницы городов и районов для проведения вакцинации. Также в частных ветеринарных клиниках имеется возможность проводить вакцинацию животных от данного заболевания. Вакцина от бешенства в наличии имеется, мы проводим вакцинацию на постоянной основе, - пояснил он.

Уточняется, что еще одной из причин распространения бешенства среди домашних животных является то, что в Республике отсутствует возможность регулировать численность диких плотоядных видов из-за запрета охоты. Больные дикие животные нередко контактируют с домашними и заражают их.

Напомним, ранее сообщалось, что на территории промплощадки в Макеевке ввели карантин по бешенству. Ограничения продлятся 60 дней.

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