На территории промплощадки в Макеевке ввели карантин по бешенству

Ранее карантин ввели на трех хозяйствах ДНР Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Карантин по бешенству вводится на территории промышленной площадки ствола «Южный» филиала шахты «Холодная балка» государственного унитарного предприятия «Макеевуголь». Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин подписал соответствующий указ. Он опубликован на официальном сайте главы региона.

— Карантин по бешенству объявлен с 3 марта 2023 года сроком на 60 календарных дней. Документ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 3 марта 2023 года, — сказано в соответствующем документе.

Напомним, что ранее карантин по бешенству ввели еще в трех подсобных хозяйствах ДНР. Два из них расположены в Макеевке, и одно — селе Петровское Волновахского района Донецкой Народной Республики. Карантинные ограничения в этих хозяйствах также продлятся 60 дней.

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