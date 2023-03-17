ВФУ за сутки ранили трех мирных жителей ДНР

ВФУ продолжают уничтожать дома мирных жителей и инфраструктуру Донбасса (архивное фото)

Вооруженные формирования Украины выпустили по Донецкой Народной Республике за сутки порядка 182 боеприпасов. В результате обстрелов ранения получили три мирных жителя в Кировском районе Донецка и ранее освобожденной Владимировке. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Повреждены 4 домостроения в Петровском районе Донецка, Никитовском районе Горловки, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры. На донецком направлении противник совершил 14 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм, ударного БПЛА. На горловском — 16 обстрелов из артиллерии 155, 152 и 122 мм, — отметили в ведомстве.

В СЦКК ДНР подчеркнули, что под огнем украинских боевиков оказались Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, столица Донецк, Макеевка, Владимировка, Благодатное и Никольское.

На ясиноватском направлении был зафиксирован 1 обстрел из артиллерии 155 мм, а на волновахском — 3 обстрела из артиллерии 155, 152 и 122 мм.

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