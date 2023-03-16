В ЛНР увеличат количество передвижных пунктов по оформлению российских паспортов

Количество таких передвижных центров возрастет. Фото: МВД ЛНР

В Луганской Народной Республике увеличат количество передвижных пунктов по оформлению паспорта РФ. Об этом заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

В ходе рабочей встречи с жителями Антрацитовского района к нему обратилась жительница одного из местных поселков, которая пожаловалась на невозможность оформить российский паспорт в небольших населенных пунктах. Многие люди по состоянию здоровья просто не могут выехать в центр, чтобы сдать документы.

Выслушав женщину, Леонид Пасечник отметил, что перед властями стоит большая задача - паспортизировать население в максимально сжатые сроки.

- Будем увеличивать количество таких передвижных центров, которые будут доезжать в самые отдаленные, в самые малонаселенные пункты нашей Республики и оказывать помощь нашим малоподвижным жителям, - заверил он.

По словам Пасечника, в Республике уже есть несколько таких передвижных пунктов приема документов, но они в основном работают в освобожденных районах ЛНР.

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