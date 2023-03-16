График подачи воды в Антраците будет расширен после ремонта магистрального водовода

Подачу воды в городе обещают улучшить Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Расширить график подачи воды в Антраците позволит ремонт магистрального водовода. Работы планируют завершить в апреле. Об этом сообщил врио Главы ЛНР Леонид Пасечник, который побывал в городе с рабочей поездкой.

- Затронули состояние дорог и изношенность водопроводных сетей. Знаю о проблеме. Сергей Саенко, я лично тесно взаимодействуем с Минстроем России и Ставропольским краем по их разрешению. Шеф-регион возвел модульный асфальтобетонный завод, который позволит уже в этом году выполнить ремонт достаточного количества дорог. Кроме того, уже в апреле специалисты из Ставрополя завершат ремонт более 8 км подающего водовода, - заявил руководитель региона.

По словам Пасечника, это не решит проблему полностью, но позволит увеличить объемы подачи воды в Антраците. Власти рассматривают и другие возможности для полного восстановления водоснабжения населенного пункта.

- Рассматриваем различные варианты полного разрешения проблемы: ремонт магистрального водовода, очистки шахтных вод, восстановления ветки от Яновского водохранилища, - отметил лидер ЛНР.

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