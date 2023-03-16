Обстрел и частичное обесточивание Зугреса не повлияло на работу Зуевской ТЭС

Теплоэлектростанция продолжает работать в штатном режиме Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Обстрел Зугрэса и его частичное обесточивание не сказались на работе Зуевской ТЭС. Об этом сообщил ДАН глава администрации города Роман Гладких.

Он отметил, что сама станция не повреждена. Прилеты были в проезжую часть дороги.

- Все в порядке, никакие здания не повреждены, повреждено только дорожное полотно. На работе станции это никак не сказалось, - заявил мэр.

По словам главы администрации, нарушенное обстрелом электроснабжение в городе уже восстановлено.

Напомним, ранее сообщалось, что город Зугрэс в ДНР оказался частично обесточен после украинского обстрела. Под прицельным огнем противника оказалась промышленная зона населенного пункта. Кроме того, были зафиксированы попадания в дорогу. Повреждены асфальтное покрытие и опоры ЛЭП. Аварийная бригада уже работает над устранением последствий обстрела.

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