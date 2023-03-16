ВСУ обстреляли промышленную зону Зугрэса, зафиксировано попадание снаряда в проезжую часть дороги

Повреждено асфальтное покрытие, опоры ЛЭП. Фото: Министерство угля и энергетики ДНР

Город Зугрэс в ДНР оказался частично обесточен после украинского обстрела. Об этом сообщил глава местной администрации Роман Гладких.

Он отметил, что под прицельным огнем противника оказалась промышленная зона населенного пункта. Кроме того, были зафиксированы попадания в дорогу.

- Обстрел промышленной зоны Зугрэса. Попадание снаряда в проезжую часть дороги. Тип ВОП устанавливается. Повреждено асфальтное покрытие, опоры ЛЭП. Нижняя часть города частично обесточена, - проинформировал мэр.

Уточняется, что аварийная бригада уже работает над устранением последствий обстрела. Электроснабжение Зугрэса обещают оперативно восстановить.

Тем временем в Донецке сообщили о прилетах в районе шахты имени Калинина, там наблюдается задымление. За полтора часа ВСУ выпустили по этой части города 10 снарядов «натовского» образца.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В поселке Владимировка под Волновахой при обстреле пострадали два мирных жителя

Мужчины получили минно-взрывные травмы и были госпитализированы в больницу (подробнее)