ВСУ обстреляли Калининский район Донецка, в районе шахты имени Калинина наблюдается задымление

Очевидцы сообщают о прилетах в районе шахты имени Калинина. Фото: соцсети

Сегодня вечером Калининский район Донецка попал под огонь украинской артиллерии. За полтора часа противник выпустил по нему 10 крупнокалиберных снарядов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

- В течение полутора часов украинские фашисты дважды открывали огонь по Калининскому району нашего города. Из населенного пункта Тоненькое в общей сложности было выпущено 10 снарядов калибром 155 мм, - проинформировал он.

Мэр также сообщил, что по словам очевидцев, после обстрела зафиксировано задымление в районе шахты имени Калинина. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Кировскому и Петровскому районам Донецка. Противник выпустил в общей сложности 20 ракет из реактивных систем залпового огня. Обстрел начался в 16:20 и велся со стороны оккупированной противником Красногоровки.

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