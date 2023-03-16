В ЛНР власти окажут содействие в открытии дополнительных банкоматов в Антрацитовском районе

Количество банкоматов пообещали увеличить Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Луганской Народной Республики окажут содействие в открытии дополнительных банкоматов в Антрацитовском районе. Об этом заявил врио Главы ЛНР Леонид Пасечник в ходе прошедшей встречи с местными жителями.

Люди пожаловались руководителю Республики, что на территории их района работают всего семь банкоматов, из-за чего получить наличные деньги становится очень проблематично. В свою очередь, Леонид Пасечник отметил, что процесс установки новых банкоматов запланирован. Однако более сложно он продвигается на тех территориях, которые были недавно освобождены. В то время, как на остальной части Республики с этим проблем нет.

- Мы переговорим с ПСБ банком, я думаю, однозначно, нужно увеличить количество банкоматов, чтобы жители имели возможность снимать наличные средства, - заверил жителей врио главы ЛНР, напомнив, что ранее руководство банка уже заявляло о своих планах увеличить сеть банкоматов на территории ЛНР.

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