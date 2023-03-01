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НовостиОбщество1 марта 2023 10:35

«Промсвязьбанк» почти вдвое увеличил число отделений в ДНР

После приобретения бывшего Центробанка Республики офисная сеть группы ПСБ значительно выросла
Ирина ДМИТРИЕВА
Перечень услуг банка постоянно расширяется

Перечень услуг банка постоянно расширяется

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Промсвязьбанк» практически вдвое увеличил число своих отделений в ДНР. Сделать это удалось в том числе благодаря приобретению бывшего Центробанка Республики. Об этом заявили в пресс-службе финансового учреждения.

- Офисная сеть группы ПСБ на территории ДНР с учетом приобретения ООО «ПСБ Донецк» выросла в 1,7 раза и сейчас составляет 248 офисов, - проинформировали там.

Напомним, до этого российский банк насчитывал в данном регионе 84 отделения.

Сообщается также, что в отделениях «Промсвязьбанка» жители Республики могут оплатить коммунальные счета, услуги интернет-провайдеров и телефонию, снять зарплату, пенсию и все виды социальных пособий, совершить денежные переводы, открыть и пополнить карты, также доступны кредиты и вклады. Для удобства клиентов ряд банковских операций можно осуществить в онлайн-сервисах либо же воспользоваться банкоматами. Перечень услуг от ПСБ постоянно расширяется.

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