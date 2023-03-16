Боевые действия нанесли серьезный урон энергетической инфраструктуре ДНР

Огромный объем работ был выполнен энергетиками в Мариуполе, Волновахе, Светлодарске и Мироновском. Фото: mintek-dnr.ru

Из-за боевых действий энергетической инфраструктуре ДНР был нанесен серьезный урон. Об этом заявил ДАН зампредседателя Правительства Республики - министр угля и энергетики Андрей Чертков.

- Энергетика - основа всей промышленности, с энергетики начинается восстановление всего. Но и энергетику нужно восстанавливать, - подчеркнул он.

Как отметил министр, по ходу освобождения региона энергетики сразу же приступают к восстановительным работам. Помощь в этом оказывают специалисты из других российских районов.

- Сейчас мы очень сильно развиваем южные районы Республики. Восстановление энергетики идет полным ходом, благодаря нашим энергетикам, благодаря помощи шеф-регионов, благодаря подрядчикам из разных районов Российской Федерации, - пояснил министр.

Как отметил глава ведомства, огромный объем работ был выполнен в Мариуполе, Волновахе, Светлодарске и Мироновском.

- Всего уже подано напряжение в 150 населенных пунктов на освобожденной территории, - уточнил Чертков.

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