В Ясиноватой наладили систему бесперебойной подачи электричества на случай аварийной ситуации

В Ясиноватой наладили систему бесперебойной подачи электричества на случай аварий ситуации Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В прифронтовой Ясиноватой, где энергетические объекты практически постоянно оказываются под обстрелом, наладили бесперебойную подачу электроснабжения. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей с ссылкой на мэра города Дмитрия Шевченко.

- Мы постоянно держим на контроле проблему с энергоснабжением в городе. Я пока не хочу говорить полностью, но нами разработаны несколько специальных резервов, которые на случай очередного обстрела нашего энергетического объекта, помогают запитать его оперативно. Поэтому, когда город полностью обесточен, эти резервы нам позволяют как минимум обеспечивать город теплом и водоснабжением, - отметил Дмитрий Шевченко.

По его словам, в неделю на территории города происходит несколько десятков аварий в системе электроснабжения из-за обстрелов со стороны украинской армии.

- Здесь я хочу выразить благодарность нашим энергетикам, которые без устали оперативно все восстанавливают, - сказал мэр.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Горловка частично обесточена утренними обстрелами натовской артиллерией

Без энергоснабжения остались поселки шахты Изотова и Широкая Балка (подробнее)