Горловка частично обесточена утренними обстрелами натовской артиллерией

Прифронтовой город каждый день в эпицентре обстрелов. Фото: Телеграм мэра Горловки Ивана Приходько

Сегодня, 30 января, утром в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) без энергоснабжения остались горловские поселки шахты Изотова и Широкая Балка. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В 7 утра боевики открыли огонь по Никитовскому району, где находится поселок шахты Изотова. Они выпустили шесть снарядов со стороны оккупированного Дзержинска. Потом Горловка дважды оказалась под ударами со стороны оккупированного Новгородского. Четыре снаряда разорвались в Широкой Балке, что в Центрально-Городском районе города. Всего ВФУ выпустили по Горловке полтора десятка 155-милиметровых боеприпасов (стандарт НАТО).

В СЦКК добавили, что в Широкой Балке повреждены два жилых дома и обесточено пять трансформаторных подстанций.

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