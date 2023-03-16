Власти Украины решили насильно вывезти жителей из Авдеевки

К тем, кто отказывается, украинские военные применяют силу. Фото: соцсети

Украинские военные насильно вывозят жителей из Авдеевки. Эвакуация проводится в принудительном порядке, к некоторым людям даже применяют физическую силу. Об этом заявил ДАН Дмитрий Шевченко - глава администрации города Ясиноватая, что граничит с еще подконтрольным ВСУ городом.

- Мы поддерживаем связь с оставшимися жителями Авдеевки. Сейчас людей пытаются насильно вывозить из города. Украинские военные подъезжают на машине и говорят эвакуироваться. К тем, кто отказывается, применяют силу: насильно запихивают в авто и увозят, - рассказал мэр.

По словам Шевченко, даже несмотря на принудительный вывоз из города некоторые жители Авдеевки после этого самостоятельно возвращаются обратно.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска продолжают наступательные действия на авдеевском направлении. Оттуда украинские боевики зачастую наносят удары по столице ДНР.

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