В Шахтерске задержали мужчину, пытавшегося ограбить супермаркет

За сутки в ДНР полицейские зарегистрировали 32 сообщения о преступлениях, в том числе 2 убийства, 22 факта причинения телесных повреждений. Фото: МВД ДНР

Наряд полиции получил сообщение о срабатывании охранной сигнализации в одном из супермаркетов Шахтерска от дежурного Государственной службы вневедомственной охраны. Прибывшие оперативники обнаружили следы проникновения.

- Обследовав прилегающую территорию, полицейские обнаружили возле разбитого стеклопакета неизвестного мужчину. 34-летнего нарушителя задержали и передали следственно-оперативной группе горотдела, - рассказали в пресс-службе МВД по Донецкой Народной Республике.

В главке также сообщили об еще одном случае. В дежурную часть Куйбышевского райотдела полиции Донецка поступило сообщение о факте оказания медпомощи горожанину, доставленному в больницу с ножевым ранением.

Стражи порядка по «горячим следам» задержали злоумышленника. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

За минувшие сутки в ДНР полицейские зарегистрировали 32 сообщения о преступлениях, в том числе 2 убийства, 22 факта причинения телесных повреждений различной степени тяжести и 4 случая умышленного повреждения имущества, которые произошли в результате действий ВФУ. Также стражи порядка зафиксировали 1 факт причинения тяжких телесных повреждений, 1 грабеж и 2 случая незаконного завладения транспортными средствами.

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