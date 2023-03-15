В ДНР рассматривают возможность создания семейных ферм

Для получения грантовой поддержки фермерам необходимо создать сельскохозяйственные потребительские кооперативы. Фото: Минагропром ДНР

В Донецкой Народной Республике рассматривают возможность создания семейных ферм. Однако гранты для их финансирования станут доступны жителям не ранее 2024 года. Об этом сообщили ДАН в Министерстве сельского хозяйства России.

Там уточнили, что для получения грантовой поддержки фермерам на территории ДНР необходимо создать сельскохозяйственные потребительские кооперативы. А действующим фермерским хозяйствам для того, чтобы получить гранты на развитие семейных ферм, следует подтвердить свою работу в течении года с момента регистрации на территории Российской Федерации.

- В связи с этим возможность оказания данных видов поддержки с выделением соответствующего финансирования рассматривается с 2024 года, - пояснили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР для аграриев расширят возможности покупки техники по льготному лизингу. Сельхозпроизводителям из новых регионов РФ предоставят отсрочку по выплатам.

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