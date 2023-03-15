В ДНР за сутки обезвредили более 360 неразорвавшихся снарядов и мин

Группа пиротехников 23 раза выезжала для обследования местности. Фото: МЧС ДНР
За прошедшие сутки на территории ДНР были обнаружены и уничтожены более 360 взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.
Там уточнили, что группа пиротехников республиканского спасательного центра МЧС ДНР 23 раза выезжала для исследования местности. При этом был выявлен, вывезен и обезврежен 361 взрывоопасный предмет.
В спасательном ведомстве также добавили, что за сутки на территории Республики были ликвидированы 46 пожаров, три из которых возникли из-за возгорания сухой растительности.
Тем временем в ЛНР саперы работают над обезвреживанием боеприпасов, обнаруженных после дистанционного минирования Сватово со стороны ВСУ. На данный момент в городе уже обнаружены порядка шести десятков немецких противотанковых мин. Пиротехники продолжают обследовать территорию.
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