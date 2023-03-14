В новых регионах России не будет ограничений по возрасту для пожарных

Силовики и военнослужащие будут проходить заочную медкомиссию Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей не будет возрастных ограничений при трудоустройстве в федеральную противопожарную службу. Годность к службе будет подтверждаться на основании заключения о состоянии здоровья. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

— При поступлении граждан Российской Федерации на службу в федеральную противопожарную службу Государственной противопожарной службы на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области: предельный возраст поступления на службу <…> для таких граждан не устанавливается, — сказано в документе.

Основанием на принятие в службу станет прохождение медкомиссии, при этом для военнослужащих и силовиков она будет заочной. Указ вступает в силу с 13 марта 2023 года и будет действовать до 1 января 2026 года.

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