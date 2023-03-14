В ДНР к федеральному проекту по популяризации самбо присоединились более 100 школ

Занятия по этому единоборству будут включены в уроки физкультуры в школах Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Более ста школ в ДНР присоединились к федеральному проекту «Самбо - в школу». Об этом заявил врио Главы Республики Денис Пушилин, который сегодня принял участие во Всероссийском форуме «Наука побеждать».

- Помню, как в конце апреля прошлого года с секретарем Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком и президентом Всероссийской федерации самбо Сергеем Елисеевым обсуждали развитие этого вида спорта в Республике. И уже в июле открылась первая секция самбо в школе освобожденного Мангуша. А теперь в проекте партии «Самбо - в школу!» принимают участие более ста общеобразовательных организаций Республики, - отметил он.

По словам Пушилина, уникальность этого вида спорта заключается не только в способности поддержать физическую форму и укрепить силу воли спортсмена, но также в основополагающих принципах - встать на защиту, заступиться за слабого, помочь. Именно поэтому занятия по этому единоборству будут включены в уроки физкультуры в школах.

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